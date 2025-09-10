Петровић: Угасити ОХР и успоставити конфедерални модел

Извор:
Захтјеви руководства Републике Српске да се угаси ОХР су легитимини, а треба размислити и да се у БиХ постигне нови конфедерални модел, оцијенио је научни савјетник из Института за међународну политику и привреду у Београду Драган Петровић.
"Сматрам да је све што је у Русији споменуо предсједник Српске Милорад Додик разумно рјешење и да треба видети у УН да ли се такви елементи могу применити", рекао је Петровић Срни коментаришући недавни московски састанак Додика и министра иностраних послова Русије Сергеја Лаврова.
Он је оцијенио да би српска и бошњачко-хрватска федерација могле да буду у конфедералном односу, а да муслимани и Хрвати међусобно буду у федералном.
Петровић је додао да је од усвајања Дејтонског мировног споразума прошло дуго времена да би се негдје одржавао протекторат и колонијални принцип владања.
"Што се тиче БиХ, то више не може да се правда, јако је дуго и нема логике. Покушавају да и после имају колонијални приступ, а најбољи пример за то је Уставни суд БиХ у коме пресудну улогу имају три стране судије. Тиме на различите начине и уз подршку Бошњака покушавају да владају над Србима и Хрватима", рекао је Петровић.
