Logo
Large banner

Петровић: Угасити ОХР и успоставити конфедерални модел

Извор:

СРНА

10.09.2025

16:42

Коментари:

0
Петровић: Угасити ОХР и успоставити конфедерални модел
Фото: АТВ

Захтјеви руководства Републике Српске да се угаси ОХР су легитимини, а треба размислити и да се у БиХ постигне нови конфедерални модел, оцијенио је научни савјетник из Института за међународну политику и привреду у Београду Драган Петровић.

"Сматрам да је све што је у Русији споменуо предсједник Српске Милорад Додик разумно рјешење и да треба видети у УН да ли се такви елементи могу применити", рекао је Петровић Срни коментаришући недавни московски састанак Додика и министра иностраних послова Русије Сергеја Лаврова.

Он је оцијенио да би српска и бошњачко-хрватска федерација могле да буду у конфедералном односу, а да муслимани и Хрвати међусобно буду у федералном.

правопис-како се пише

Занимљивости

Како се пише – ''добро дошли'' или ''добродошли''?

Петровић је додао да је од усвајања Дејтонског мировног споразума прошло дуго времена да би се негдје одржавао протекторат и колонијални принцип владања.

"Што се тиче БиХ, то више не може да се правда, јако је дуго и нема логике. Покушавају да и после имају колонијални приступ, а најбољи пример за то је Уставни суд БиХ у коме пресудну улогу имају три стране судије. Тиме на различите начине и уз подршку Бошњака покушавају да владају над Србима и Хрватима", рекао је Петровић.

Подијели:

Тагови:

Dragan Petrović

ОХР

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како се пише – ''добро дошли'' или ''добродошли''?

Занимљивости

Како се пише – ''добро дошли'' или ''добродошли''?

15 ч

0
Рекордан број заражених: Шири се опасан вирус

Здравље

Рекордан број заражених: Шири се опасан вирус

15 ч

0
"Добро дошао у мој заборав" Ана Николић се снимала уз пјесму, па се обратила Ралету

Сцена

"Добро дошао у мој заборав" Ана Николић се снимала уз пјесму, па се обратила Ралету

15 ч

0
Рецепт за сармице од зеља које се топе у устима

Савјети

Рецепт за сармице од зеља које се топе у устима

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner