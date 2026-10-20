Петровић за АТВ: Цијена електричне енергије за становништво се не повећава

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
В. д. генералног директора ЕРС-а Лука Петровић рекао је за АТВ да се цијена електричне енергије за становништво неће повећавати те да ће у наредних 60 дана одлучити даље кораке.
"Имате план пословања и план извршења, наша обавеза је да Регулаторној агенцији до 15. новембра поднесемо захтјев за промјену цијена електричне енергије за наредну годину. Јуче је речено да нема повећања цијене електричне енергије, ми то нећемо подносити јер је Влада рекла да ускаче са финансијама у наш систем, схватајући ситуацију да жели сада да префактурише грађанима, иако је снажна енергетска криза која се може поредити за 2022. годином", рекао је Петровић.
"Ми ћемо да сагледамо стање у сљедећих 60 дана и видјети да ли смо дошли до угља и да ли су се ријешити хидроенергетски проблеми у Угљевику, да ли је Гацко стабилно за наредну годину и онда ћемо сумирати то", рекао је Петровић.
Истиче да ако буду лоше коте у акумулацији, лоши дотоци на Врбасу и на Дрини и да нису ријешили имовинске односе оном брзином до нове године, онда мора доћи до измјене цијене енергије и за грађане.
"Ми ћемо до 15. марта знати каква ће нам цијена бити", поручио је Петровић.
Он је истакао да треба повећати цијене електричне енергије у Српској, али на начин да се усклађују са оним Електропривредама у окружењу и да и цијене остану најповољније.
Истиче да је у Словенији рачун за електричну енергију четири пута већи за исту количину електричне енергије.
Петровић је истакао да, уколико дође до поскупљења трује, то неће бити драстично поскупљење.
"Много смо потписали и купили енергије, али нисмо све платили и наравно да имамо негдје и могућност одложеног плаћања, негдје и дневног плаћања, а негдје и мјесечног, зависи како договоримо. Али је тачно да Електропривреда Републике Српске у тренуцима када нема своју енергију мора да купује, међутим, протекле три године видимо сви да су биле екстремно сушне, да је производња у термоелектранама била на 70 процената, а очекивано је 100. Значи логично је да морамо недостајећу енергију купити, да морамо поштовати арбитражне одлуке па оно што се производило у Угљевку задње три године, трећину смо испоручивали Словенцима и нормално је да морате куповати енергију на спољном тржишту", рекао је Петровић
"То је систем који се требао одржавати, али је то систем који је остарио и имамо систем који је стар преко 40 година у експлоатацији, када имате угаљ да није више доступан као некада, када сте копали 4 до 5 кашика угља, а имали једну кашику угља, а сада се копа у Угљевику од 11 до 15 кашика угља да бисмо дошли до једне кашике угља. То је далеко неповољнији коефицијент, далеко више механизације и радних часова, а мало угља", рекао је Петровић те додао:
"Нормално како се исчезао доступни угаљ, дошли смо у фазу да се не можемо имати 365 дана угља.Онда се прибјегло повраћају Истока 2 који би обезбиједио угаљ у Угљевику. Да Влада Републике Српске није откупила концесију Исток 2 од Комсара и уступила Исток 2, садашњи Угљевик не би имао перспективу".
"Људе нећемо оставити сиромашним, морају да буду истом или бољем статусу него што данас живе, то је циљ, Нећемо давати цијену да буде пута да и да буде испод данашњих услова живота. Ми имамо још један повољан аранжман који смо купили енергију на иностраном тржишту 25. октобра. Тако да ћемо циљати све да 25. октобара Угљевик буде на мрежи ", исткао је
"Рите Гацко ради по плану пословања и енергетском билансу и тачно је да тај субјекат нам је веома важан. Гацко производи огромне количине електричне енергије, највише у овом тренутку", истакао је Петровић те додао.
"Управа РиТЕ Гацко је домаћин у тој кући и не може нико други бити домаћин, домаћин ће морати да контролише улазе и излазе по свим елементима, не само горива, ако домаћин мора да користи инстанце које су изван РиТЕ Гацка, онда ће користити".
Цијелу емисију погледајте у прилогу:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч4
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму