Почела предизборна кампања - плакати и билборди залијепљени, слогани окачени

Аутор:Весна Азић
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Плакати и билборди залијепљени, слогани окачени..Кандидати увелико кренули по гласове. Нема више загријавања почела је изборна трка. Ко ће у Палату Републике, ко у Предсједништво, а ко по колико посланичких мандата рачунице већ сви имају.
СНСД је кренуо испред Палате Републике. Милорад Додик са страначким руководством, уз прве плакате, каже, побједу очекују на свим нивоима.
,,И сада је знао и сада нас шаље у једну побједу и континуитет Владе, да наставимо са нашим борцима, породицама, улагањима, Републиком Српском. Мало би било и два сада да причамо шта је све урадио СНСД у ових 20 година’’, рекао је Саво Минић, кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске.
,,Вјерујте, стићи ћемо опет у све дијелове свијета, рећи ћемо шта је истина о Републици Српској, бранићемо њене интересе на сваком мјесту на планети, као што ћу то радити у Сарајеву..опет знајући да иза мене чврст тим на челу са Милорадом Додиком. Имаћемо предсједника Републике који зна важност Републике’’, рекла је Жељка Цвијановић, кандидат за српског члана Предсједништва БиХ.
,,Кампања која нас чека, почиње данас и траје до 4. када треба да прогласимо побједу на свим нивоима. Када треба да прогласимо предсјендика Републике Саву Минића, Жељка Цвијановић да однесе једну од највећих побједа, а СНСД који у овом тренутку има 40%подршке у Републици Српској да помете своју политичку конкуренцију", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Сави Минићу и Жељки Цвијановић након дуготрајних преговора опозиције на црту излазе Бранко Блануша и Маринко Божовић. СДС ће пробати да оправда повјерење значајног дијела опозиционог блока слоганом „Правда се враћа у Српску".
,,Републици Српској су потребне промјене и људи у Републици Српској су жељни правде! То се осјећа на сваком кораку када је у питању обични човјек, грађанин Републике Српске, када су у питању остварења оних основних , законски дефинисаних права’’, рекао је Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске.
,,Као што наш слоган каже да се правда враћа у Српску јесте да се правда враћа у Српску, Враћање повјерења у институције Српске у складу са Уставом и законом. Оно што се зове исјрена и права борба против криминала и корупције", рекао је’Маринко Божовић, кандидат СДС-а, за српског члана Предсједништва БиХ.
Након што је одустао од тога да ће сигурно бити кандидат опозиције за предсједника Републике, Драшко Станивуковић измислио је избор још једне функције на општим изборима и иде са слоганом "Сигурно премијер". Покрет Сигурна Српска једнострано је потписао Уговор с народом.
,,Наредних 30 дана нећу се враћати кући. Обилазићемо Републику Српску камперима. То ће нам бити канцеларија, то ће нам бити радна соба. Умјесто трибина имаћемо кампове. Рећи ћемо народу сваки дан гдје стојимо, гдје ноћимо, гдје се окупљамо и гдје се будимо“, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник Покрета Сигурна Српска.
Иако је опозиција комуницирала да је постигла договор у вези с наступом на изборима и након избора, план за првих 100 дана власти, данас је представила и Јелена Тривић.
Уједињена Српска први изборни скуп оставила је за вечерас, стартују из Градишке. Из странке су поручили да ће у наредним седмицама пажњу усмјерити на представљање својих политичких ставова и програма грађанима. Социјалисти Петра Ђокића, ДЕМОС-а и НДП снаге су спојили. Заједно иду по мандате, кампању отварају из Бијељине.
,,Да радимо што више и стварамо што више. СП је увијек била опредијељења за највише народне интересе, борећи се за идеју социјалне правде, борећи се за општи напредак и развој’’, рекао је Петар Ђокић, предсједник СП-а.
,,Под слоганом ,,Сложно за Српску'', што указује на снагу, саборност , јединство у овим тешки временима када смо одлучили да сложно , јединствено кренемо у нове побједе", рекао је ’Бојан Шапурић, предсједник НДП-а.
,,Грађанима шаљемо поруку да само заједно можемо да дођемо до циљева који се не разликују много код свих политичких опција. Републике Српске је прије свега и изнад свега", рекао је Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а.
Без скривања амбиција кренуо је и СПС. Горан Селак са Трга Крајине испоставио је и изборну рачуницу, седам посланика у Народној скупштини и један мандат у Парламенту БиХ. одакле је поручио да све политике СПС.а за циљ има снажну, самоодрживу и развијену Републику Српску.Коалиција ДНС-а и НПС-а стартала је из Приједора. Изборну платформу, кажу, заснивају у три правца.
,, Први је очување уставних надлежности Републике Српске заснованих на Дејтонском мировном споразуму, економски просперитет грађана те регионалну и међународну сарадњу”, рекао је Стевица Дроњак, кандидат ДНС-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.
,,НПС, али и ја лично, ћемо се залагати за интегритет институција Републике Српске, очување надлежности, али и јачање економских прилика’’, рекла је Оливера Брдар Мирковић, кандидат НПС-а за Народну скупштину Републике Српске.
Своје мјесто под сунцем први пут самостално тражи и Владо Ђајић, али без покушаја кад су у питању инокосне функције. Сам, односно изван досадашњег ПДП-а, ће и Игор Црнадак који је изјавио да ће коалиција Правда и ред и његов ПДП Републике Српске бити највеће изненађење избора. Небојша Вукановић бориће се за мјесто члана Предсједништва БиХ. Из приватних разлога, данас није стартао кампању.
Тако је почело. Плакатима, програмима, рачуницом мандата и обећањима. До 4. октобра биће их још много. Странке имају мјесец дана, бирачи један да кажу коме су повјеровали.
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