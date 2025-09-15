Почело освештање звона Српско-руског храма: Присуствују Додик, Минић, Стевандић

15.09.2025
10:08
Коментари:1
У Бањалуци је почело освештање звона Преображења Господњег уз присуство највиших званичника Републике Српске.
Присутни су предсједник Републике Српске Милорад Додик, предсједник Владе Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, министри унутрашњих послова Жељко Будимир и финансија Зора Видовић.
Овом свечаном чину присуствује и Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем.
Српско-руски храм Преображења Господњег је импозантна грађевина, створеној у симболичном руском архитектонском стилу. Ријеч је о здању са пет купола и посебним звоником.
У оквиру храма биће и српско-руски културни и духовни центар и библиотека, гдје ће се изучавати руски језик и богата руска књижевност.
У храму ће бити три олтара - Преображења Господњег, Симеона Мироточивог и Светог Саве, те Светих царских мученика Романових.
Као прототип храма изабран је некадашњи Храм Чуда архангела Михаила саграђен 1358. године, који се налазио у Кремљу, а порушен је након Октобарске револуције.
Српско-руски храм гради се у част руске царске породице Романов и представља симбол воље српског народа и братских односа са Русима.
Темељи ове богомоље освештани су 17. септембра 2018. године, а неколико дана касније градилиште је обишао и министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
