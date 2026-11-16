Покренута иницијатива за подизање споменика мајци Миљи Зечевић у Броду

Аутор:АТВ редакција
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Меморијални центар Републике Српске и Општинска управа Брод покренули су иницијативу да мајци Миљи Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу злочинци убили супруга и три сина, буде подигнут споменик у знак трајног сјећања на њену животну судбину и страдање њене породице.
Циљ иницијативе је да се име и страдање ове мајке сачувају од заборава и да будућим генерацијама остане трајно свједочанство о страдању српског народа, саопштено је из Центра.
Делегација Брода предвођена начелником Миланом Зечевићем посјетила је данас Меморијални центар Републике Српске, гдје је са директором Денисом Бојићем договорена сарадња у области очувања културе памћења и његовања сјећања на страдање српског народа.
Главна тема састанка била је изградња споменика Миљи Зечевић у Броду, поводом чега су Меморијални центар Републике Српске и ова локална управа усагласили покретање заједничке иницијативе.
Бојићу је уручена захвалница Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања на одбрану Брода за подршку у организацији окупљања бораца Војске Републике Српске из Брода.
Мајка Миља, која је недавно умрла у 95. години, годинама је свједочила о страдању своје породице, судбини бројних српских породица и злочину који су у Сијековцу починиле хрватско-муслиманске оружане формације, уз учешће припадника регуларних снага Хрватске.
Своја сјећања на супруга и синове повјерила је Меморијалном центру Републике Српске, а њено свједочанство, снимљено у Броду, трајно је похрањено у аудио-визуелној архиви Центра.
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