Аутор:Милица Марјановић
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Измјенама чланова 27. и 53. Правилника промијењени су услови за закуп државног пољопривредног земљишта. Пољопривредницима је спорно задржавање најмање 60 одсто сточног фонда као услова за продужење уговора, што дио њих, који су током година смањили број грла, не може испунити.
"Прва наша сазнања су била када је људима истекао уговор пре 5-6 месеци и дошли поднели захтев за редовно продужење, на што имају право по старом правилнику ако су уредно измиривали своје обавезе, плаћали, ако су подносили захтеве сваке године о коришћењу тог пољопривредног земљишта, односно, значи попуни се један образац који садржи шта смо засијали на тим површинама. Ако су користили целокупну уговорену површину, користили добре праксе, нису давали закуп од закуп, што 99,9% пољопривредника је извршавало. Међутим овим новим чланом 27 и 53, ми смо онемогућени за то. Промена је на столу, изненада, без икакве информације претходни дописа, учествовања у тој измени", рекао је Ранко Ћуврк, пољопривредник из Козарске Дубице.
Удружење пољопривредника затражило је од Министарства да се спорне одредбе привремено ставе ван снаге. У међувремену, из Министарства је саопштено да пољопривредницима којима уговори још трају неће бити раскинути због смањења броја грла. Ипак, у појединим локалним заједницама од њих је затражено да доставе извјештаје о бројности стоке, што су, како наводе, и учинили.
"У проблему су људи којима је истекао уговор и тај члан 53 и не дозвољава да продуже свој уговор. Иако су они имали информацију да имају право да продуже, да имају нека грла на своме пољопривредном газдинству, али немају 80%. Влада је покушала да разумије тај проблем па је скинула то са 80 на 60% грла од дана потписивања уговора. Међутим, то неће помоћи зато што многи су та грла смањили на 10-20%, тако да ли је 60 или 80, ништа им неће значити, скоро никоме да продужи тај уговор", рекао је Ранко Ћуврк, пољопривредник из Козарске Дубице.
Измјенама је, дакле, прописано да пољопривредници за продужење уговора морају задржати најмање 60 одсто сточног фонда на основу којег им је земљиште првобитно додијељено у закуп. Из ресорног министарства сматрају да је такав услов оправдан, јер земљиште додијељено за сточарску производњу треба да служи управо тој намјени.
"Не може неко да распрода сав сточни фонд на основу чега је добио земљиште у закуп и да задржи земљиште и даље да користи, нема ни основе а нема ни потребе не видимо потребу ако сте добили земљиште у закуп да бисте се бавили сточарством одређеном производњом и не задржите ту производњу у омјеру тих неких 60% да ли у току трајања тог уговора можете да продајете стоку, можете да наравно без проблема само на крају кад уговор анексирате да имате одређени сточни фонд у својој штали није овдје никоме ништа стављено да нешто неће моћи да продужи у закуп", рекао је Саша Лалић, помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Број грла на газдинствима мијењао се током година, а поједини пољопривредници данас имају тек 10 до 20 одсто првобитног сточног фонда. Док Министарство сматра да је услов од 60 одсто оправдан, пољопривредници траже поновно преиспитивање правилника и рјешење које би уважило промјене у производњи током трајања уговора да, како кажу, не би изгубили могућност наставка закупа.
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