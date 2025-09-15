Logo

"Поносни на своје претке, историју и заставу"

Извор:

СРНА

15.09.2025

09:16

Организација старјешина Војске Републике Српске истакла је поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе да Срби морају бити поносни на свој идентитет, заставу, грб и химну, јер се само заједничким радом и јединством може изградити боља будућност.

"У данима када славимо српско јединство, слободу и заставу, морамо бити поносни на односе Републике Српске и Србије, који су нераскидиви и чини се никад снажнији", истиче се у честитки грађанима Републике Српске и Србије.

Из Организација старјешина Војске Републике Српске нагласили су да су поносни на претке и историју и на српску заставу која није само комад обојене тканине, већ тробојна нит која у нераскидиву заједницу везује наше Србе из прошлости, садашњости и будућности.

Бања Лука

Шибаревић: Мјештани сами санирају рупе на путу у Пискавици

"У посљедњем рату свијест о јединству, слободи и застави одбранила је Републику Српску, зато ми данас имамо разлога да будемо поносни на своје претке и да чувамо и славимо нашу заставу-симбол слободе и јединства свих Срба, гдје год они живјели", истиче се у честитки Организације старјешина Војске Републике Српске.

Владе Републике Српске и Србије одлучиле су да Дан српског јединства, слободе и националне заставе заједнички празнују 15. септембра.

Хроника

Нови детаљи Тијанине погибије: "Шта да кажемо њеној мајци?“

Обиљежавање овог празника успостављено је 2020. године с циљем оснаживања јединства између српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе. Празнује се као сјећање на дан пробоја Солунског фронта у Првом свјетском рату.

