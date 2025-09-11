Посебна сједница Владе Републике Српске: Присуствују Додик и Стевандић

11.09.2025
13:10
Коментари:1
Посебна сједница о приједлогу закључака о активностима Владе Српске у предстојећем мандату одржава се у Бањалуци.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Српска улази у један изазован период, те да с тим у вези тражи максималан ангажман свих министара који ће бити у обавези да имају свакодневну комуникацију са грађанима.
"Наша одлучност мора бити толико јасна и видљива да без било какве задршке морамо тако наступати", рекао је Минић на посебној сједници Владе Републике Српске.
Он је истакао да су министри добили задатак да направе и презентују план рада за правих 100 дана мандата.
"Све оно што сте доставили унио сам у експозе и о томе ћемо данас разговарати", истакао је Минић.
Он је рекао да ће након ове, и заједничке сједнице са Владом Србије, наредна бити одржана у Требињу.
"Сви министри ће до уторка доставити план. У сриједу сви министри иду у Херцеговину. Зваћемо представнике локалних заједница и прикупићемо информације са терена", истакао је Минић.
Он је навео да ће од министара тражити присуство 24 часа дневно.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је данас у Бањалуци да нова Влада Српске има пуну подршку и да њен рад мора бити видљив грађанима.
"Пуна подршка Влади Републике Српске, а све што ради треба бити видљиво и на терену, јер грађани морају осјетити предвиђене мјере. Неопходна је и боља контрола јавних предузећа и јавног сектора у цјелини", рекао је Стевандић на посебној сједници Владе Републике Српске.
Он сматра да Влада Републике Српске треба да промовише све што је добро.
"Имали смо добрих ствари до сада као што је рјешавање проблема вишечланих породица. Сигурно је да морамо боље промовисати оно што ће Влада Републике Српске радити", навео је Стевандић који је и предсједник Уједињене Српске.
Он каже да све што званичници виде, то треба да виде и грађани.
"Треба критиковати и све што није добро. Влада има тешке изазове у времену који предстоји, можда и најтеже од првог сазива 1992. године", рекао је Стевандић.
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да ће подржати закључке на данашњој посебној сједници Владе, с обзиром да је Српска пред изазовним периодом, као и да ће радити све с циљем заштите институција.
"Пред институцијама Републике Српске предстоји озбиљан рад који ће бити усмјерен на заштиту уставног поретка", рекао је Ђокић на посебној сједници Владе Републике Српске.
Он је у име Социјалистичке партије, чији је предсједник, рекао да ће дати допринос када је ријеч о циљевима који су постављени пред Владу.
"Ми ћемо гласати за предложене закључке. Вјерујемо да ћемо бити снажнији и да ћемо остварити циљеве", истакао је Ђокић.
Он је навео да ће бити и отпора, али да је потребно уложити додатне напоре да се води професионалан политички дијалог у БиХ.
"Те спремности дуго нема и дјеловање из Федерације БиХ, које је ослоњено на међународну заједницу и ОХР, није дјеловторно. Ми смо принуђени да дјелујемо да би се зауставио разорни ефекат таквог дјеловања по институције", закључио је Ђокић.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је иницијативе и апелације бошњачких политичара јасно указују да је бошњачким политичким елитама, које су потпомогнуте одређеним међународним факторима, једини циљ разградња и развлашћивање Републике Српске.
Будимир је навео да је забрињавајућа чињеница да одређене структуре не одустају од урушавања дејтонске БиХ, односно Републике Српске, чак и по цијену нестабилности и стагнирања на путу развоја БиХ.
"То на крају искључиво трпе сви народи у БиХ", рекао је Будимир на посебној сједници Владе Републике Српске у Бањалуци.
Он је указао на посљедњи покушај урушавања и прекрајања правног система у БиХ кроз неуставне и незаконите одлуке нелегалног и нелегитимног странца Кристијана Шмита на начин да је наметнуо измјене Изборног закона у БиХ, којим су прописани додатни разлози за престанак мандата изабраном члану органа власти на свим нивоима власти у БиХ.
"Уз наметнуте измјене Кривичног закона БиХ, што је узрок и читаве ове кризе, односно наметање новог кривичног дјела у кривично законодавство БиХ – неизвршење одлука високог представника, јесте преседан на глобалном нивоу. Овакво нешто не постоји ни у једној регији свијета", рекао је Будимир.
Он је навео да је Шмит припремао правни и политички терен како би са политичке сцене покушао да уклони демократског и од народа изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика.
"Шмит је наметањем задњих измјена Кривичног закона БиХ створио основу за остваривање својих намјера обрачуна са институцијама Српске", рекао је Будимир.
Он је истакао да сви закони које је наметнуо Шмит нису признати ни потврђени у Парламентарној скупштини БиХ.
"Незаконито и неуставно дјеловање наставило се кроз политички монтиран процес у режији Тужилаштва БиХ, а пред Судом БиХ, који су радили у служби и по налогу појединца Шмита кроз подизање и потврђивање оптужнице, те првостепеној и другостепеној пресуди против предсједника Српске Милорада Додика", рекао је Будимир.
Он је навео да је покушај задавања посљедњег ударца правном поретку БиХ и коначан чин са свим претходним неуставним и незаконитим одлукама и радњама Шмита и Тужилаштва и Суда БиХ доношење одлуке Централне изборне комисије БиХ о одузимању мандата предсједнику Српске Милораду Додику.
"Доношењем другостепене пресуде и одлуке ЦИК-а изневјерена су сва очекивања у суживот и дејтонску БиХ. Не можете овако градити ни повјерење у БиХ. Потврђено је увјерење Српске да није прихваћена као дио БиХ и да је циљ њено поништавање из уставноправног поретка БиХ", рекао је Будимир.
Он је додао да се Дејтонски споразум систематски уништава 30 година.
Предсједник НПС-а Дарко Бањац истакао је данас да је Република Српска стабилна и да новоформирана Влада мора наставити путем додатне стабилизације и очувања уставноправног статуса Републике предвиђеног Дејтонским мировним споразумом.
"То значи опстанак нашег народа у БиХ. У тој борби вјерујем да можемо истрајати, што је боље него се повлачити пред притисцима", рекао је Бањац на посебној сједници Владе Републике Српске.
Он каже да Влада има подршку политичке групацију НПС-ДНС.
"Народ мора да бира своје представнике, јер је недопустиво да то раде странци. За ово су се борили најбољи синови", додао је Бањац.
Он је истакао да предвиђени пројекти морају бити приближени грађанима.
"Влада је успјела да повећа плате, а мјере које ће спровести нови сазив вјерујем да ће бити квалитетне. Република Српска је стабилнији дио државне заједнице БиХ", рекао је Бањац.
