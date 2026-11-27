Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд Републике Српске оцијенио је да је крњи Уставни суд БиХ недавним одлукама поступио супротно Уставу БиХ, доводећи у питање механизам заштите ентитетског виталног интереса који представља уставну гаранцију за ентитете, чиме је потпуно негирао један од важних елемената уставноправног уређења БиХ, супротно идеји консоцијативне демократије на којој се овај механизам заснива.
Ако Уставни суд БиХ заиста има надлежност да преиспитује вето члана предсједништва БиХ и одлуку Народне скупштине Републике Српске у вези с тим ветом, поставља се питање његове функционалности и ефикасности, односно механизам вета престаје да постоји као такав, јер његово коришћење и дејства зависе од става Уставног суда БиХ, саопштено је из Уставног суда Републике Српске.
Осим тога, што је присвајајући себи надлежност да одлучује о виталном интересу ентитета, Уставни суд БиХ је увео нови критеријум за оцјену уставности који Устав БиХ не познаје – "функционалност државе", указују из Уставног суда Републике Српске.
Ради се о веома неодређеном и флуидном појму, примјеном којег Уставни суд БиХ – не само у овом случају – већ и за убудуће отвара простор за арбитрарност и тако ствара правну несигурност у поступку заштите уставности и законитости.
"Доношењем предметне одлуке према овом мјерилу, Уставни суд БиХ је обесмислио један од основних инструмената за заштиту федералног уређења БиХ и уставноправне позиције Републике Српске, те тако поступио супротно Уставу БиХ чији би заштитник требало да буде", наглашава се у саопштењу.
Уставни суд Републике Српске истиче, да Устав БиХ у члану ВИ/3.а не предвиђа надлежност Уставног суда БиХ да рјешава питање неслагања између чланова Предсједништва БиХ, нити да се упушта у оцјену оправданости или политичке цјелисходности одлуке једног члана Предсједништва БиХ да покрене механизам заштите виталног интереса ентитета из којег долази.
Уставни суд БиХ у наведеној одлуци констатује да "изостанак изричите одредбе о улози Уставног суда у члану В/2. ст. ц и д Устава БиХ не искључује, дакле, његову надлежност када се пред њим постави спор о тумачењу и примјени те уставне одредбе".
"Уставни суд БиХ не спори да нема изричите уставне одредбе о његовој улози у примјени члана В/2. ст. ц и д Устава БиХ , али се ипак – мимо одредаба Устава БиХ – упустио у оцјену да ли одређени акт уопште отвара питање виталног интереса ентитета, а потом и да ли је деструктиван по витални интерес ентитета", указују у Уставном суду Републике Српске.
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Осим тога, Уставни суд БиХ се упустио и у оцјену поменуте одлуке Народне скупштине Републике Српске, која по својој правној природи не представља општи правни акт којег овај орган доноси у вршењу законодавне власти, већ одлуку захтијеване квалификоване већине којим се потврђује став члана Предсједништва БиХ о штетности одлуке Предсједништва БиХ по витални интерес ентитета.
Детаљнију анализу о фактичком дејству ове и сличних одлука Уставног суда БиХ у односу на уставноправни систем Босне и Херцеговине и Републике Српске, Уставни суд Републике Српске ће, на основу члана 115 Устава Републике Српске, презентовати у наредном обавјештењу које ће упутити највишим органима власти у Републици Српској.
Крњи Уставни суд БиХ раније је донио одлуку којом је стављена ван снаге изјава члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и одлуку Народне скупштине Републике Српске о проглашењу одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика веома штетном по виталне интересе Републике Српске.
Потпредсједник крњег Уставног суда БиХ Валерија Галић дала је изјаву о неслагању са овом одлуком.
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