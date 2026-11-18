Аутор:АТВ редакција
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"Потписивање Протокола о сарадњи са Факултетом физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањалуци је важан искорак и наставак активности када је ријеч о унапређењу наставе физичког васпитања у основним школама" - рекла је помоћник министра за спорт, Данијела Ћапин.
Након потписивања Протокола, појашњава Ћапин, у сарадњи са Републичким педагошким заводом биће реализоване стручне радионице у шест регија Републике Српске намијењене учитељицама.
"Радионице ће обухватити теоријски и практични дио а реализоваће их професори физичког васпитања. Наша жеља је да пружимо подршку и помогнемо учитељицама да реализују квалитетнију и занимљивију наставу физичког" - каже Ћапин.
Декан Факултета физичког васпитања и спорта, Борко Петровић, истакао је да су професори спремни да одговоре задатку и да, у најбољем интересу дјеце, додатно унаприједе наставу физичког јер су ти први спортски кораци и најзначајнији за њихов физички развој.
Савез за школски спорт Републике Српске, који је потписник Протокола, биће партнер при реализацију овог пројекта јер, према ријечима предсједника Савеза, темељи здравог и успјешног друштва граде се у школским клупама.
Улагање у физички развој дјеце данас значи улагање у здравију будућност Републике Српске, сагласни су саговорници.
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