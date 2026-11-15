"Потребно формирање министарства економије"

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске Саша Тривић оцијенио је да је у Републици Српској потребно формирати министарство економије.
"Требају нам ресурси, квалитетни људи и политичка воља. Да након тога видимо на коју страну да идемо и како да развијамо економију Републике Српске", изјавио је Тривић у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.
Он је рекао да су послодавци детаљно разрадили овај приједлог и упутили га Влади Републике Српске.
"Причали смо са више министара који су сагласи са тим. Ми ћемо инсистирати на томе", нагласио је Тривић.
На питање које је рјешење за пад прерађивачке индустрије, он је истакао да су вођени конструктивни разговори са Владом Републике Српске и да ће бити издвојена средства за ту област.
"Ово је дугорочан процес, а резултате ћемо видјети тек за неколико година. Ми 10 година указујемо да ће бити проблеми у прерађивачкој индустрији за коју ни сами нисмо свјесни колико је важна за Републику Српску. Потребно је успостављање сарадње између факултета и привреде, успостављање Научно-технолошког парка и кредитних линија за инвестиције у технолошки развој", објаснио је Тривић.
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Он сматра да је потребно да угледати се на Кину и њихов развој привреде.
"Европа нас је грешком убиједила да ће тржиште све проблеме регулисати. Кинези нису направили своју привреду на тржишту, већ уз помоћ државе која је усмјеравала привреду гдје треба да иде. Кина `убија` Европу, а ми смо исто тако дио Европе и осјетимо те посљедице", каже Тривић.
Према његовим ријечима, Меморандумом о сарадњи са Владом Републике Српске дефинисане су области које је потребно унаприједити.
"То су образовање јер ако немамо паметне људе не можемо ништа ни производити и ту су потребне реформе. Потребно је наставити са растом туризма и унаприједити природне ресурсе", навео је Тривић.
Истакао је да су приоритети пољопривреда и прехрамбена индустрија, те дигитализација државе која је темељ дигиталног суверенитета Републике Српске, односно да се управља својим ресурсима и располаже са економским подацима.
"За ово нам не треба пуно, само одлука и мотивација људи да заврше оно што је интерес Републике Српске", оцијенио је Тривић.
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