Аутор:АТВ редакција
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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац и министар енергетике и инфраструктуре Државе Израел Ели Коен током сусрета у Јерусалему потврдили су стратешко партнерство и пријатељске односа Републике Српске и Израела.
"Наша подршка Израелу је досљедна и принципијелна, заснована на заједничком историјском искуству, разумијевању безбједносних изазова и блискости наших народа. То опредјељење потврђивали смо и у временима снажних међународних притисака и наставићемо да га досљедно заступамо", објавио је Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.
Кошарац је израелском министру пренио поздраве предсједника Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, захваљујући чијим политикама су односи са Израелом на највишем нивоу.
"Акценат данашњих разговора био је на развоју конкретне економске, енергетске и инфраструктурне сарадње. Информисао сам министра Коена о значајним конференцијама у Српској, попут Самита енергетике у Требињу, "Балкан солар самита" у Бањалуци, "Јахорина економског форума", гдје можемо понудити Израелу да буде званични партнер", истакао је Кошарац.
Он је навео да је разговарано и о могућности увођења директне авио-линије Бањалука - Тел Авив и да је посебно охрабрен заинтересованошћу израелске стране за то.
"Такође смо констатовали да у оквиру "Експо 2027" у Београду можемо организовати дане пријатељства Српске и Израела, што би била одлична платформа за сусрете наших привредника", навео је Кошарац.
Кошарац је апострофирао да ће у наредном периоду активно радити на потписивању стратешких докумената са Израелом - споразума о заштити израелских инвестиција у БиХ, као и на потписивању меморандума о економској и трговинској сарадњи.
Кошарац је искористио и прилику да Коена позове у посјету Републици Српској.
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