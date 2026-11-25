Аутор:АТВ редакција
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Бивши посланик у Народној скупштини Републике Српске Николина Шљивић, која је јуче, 24. новембра, ухапшена у акцији "Емисар", примљена је јутрос у Ургентни центар УКЦ Републике Српске.
АТВ незванично сазнаје да је Шљивићева након привођења више пута повраћала.
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Ове информације индиректно су потврђене и из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, одакле су навели да је Шљивићева након спроведеног терапијског поступка и стабилизације здравственог стања отпуштена из болнице.
Како су за "Независне новине" рекли из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, пацијенткиња је примљена у Ургентни центар због опште слабости и повраћања, након чега је обављена потребна дијагностика и примијењена одговарајућа терапија.
Хроника
Николина Шљивић враћена са УКЦ-а - ФОТО
"Након спроведеног терапијског поступка и стабилизације здравственог стања, пацијенткиња је отпуштена из болнице", рекли су из УКЦ-а Српске.
Подсјећамо, њој је позлило након што је спроведена у Републичко јавно тужилаштво, те је превезана у УКЦ РС, а након љекарског прегледа враћена је у просторије Посебног одјељења Републичког јавног тужилаштва.
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