Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је за понедјељак, 30. новембра 2026, са почетком у 11.00 часова, сједницу Колегијума Народне скупштине.
Колегијум би требало да утврди коначан приједлог дневног реда 2. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, која је заказана за уторак, 1. децембар 2026. године са почетком у 10 часова.
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