Познато у каквом је стању Тегелтија након несреће

Директор Управе за индиректно опорезивање повријеђен је у несрећи коју је доживио док је управљао квадом.
Тегелтија је, каже извор портала "Провјерено", превезен у Ургентни центар УКЦ-а Републике Српске у свјесном стању.
Бивши министар је угруван приликом пада са четвороточкаша, а љекари му тренутно пружају помоћ.
Република Српска
Зоран Тегелтија повријеђен у несрећи, превезен на УКЦ
Како је речено за поменути портал на Универзитетско-клиничком центру, Тегелтија је тренутно стабилно, у свјесном стању и осјећа се добро.
Приликом незгоде имао је кацигу, а ЦТ је показао да нема тежих повреда главе.
