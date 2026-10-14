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Познато вријеме комеморације и сахране Горана Талића

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14.10.2026 14:26

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Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"
Фото: Уступљена фотографија

Сахрана др Горана Талића, дугогодишњег директора Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић", биће обављена у петак, 16. октобра, у 13 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Комеморација поводом његове смрти биће одржана истог дана у 10 часова у Банском двору, преносе Независне новине.

Талић је изненада преминуо 13. октобра 2026. године, у 67. години живота.

Ко је био доктор Горан Талић?

Горан Талић рођен је 8. јануара 1959. године у Бањалуци, гд‌је је завршио основну школу, Гимназију и Медицински факултет, на којем је дипломирао 1985. године.

Специјализацију из ортопедске хирургије са трауматологијом завршио је 1995. године на Институту за ортопедију "Бањица" у Београду, док је звање примаријуса стекао 2004. године.

Професионалну каријеру започео је 1985. године у Клиничко-медицинском центру у Бањалуци, гд‌је је радио до 1986. године, а од 1987. до 1991. године био је запослен у СОУР-у "Руди Чајавец".

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У Заводу „Др Мирослав Зотовић“ запослио се 1991. године, гд‌је је радио као љекар и специјалиста ортопедије. Од 1995. до 2003. године био је шеф ортопедије, након чега је преузео функцију директора ове здравствене установе.

Током његовог руковођења Институт је проширио своје капацитете и д‌јелатност, а значајан допринос дао је и развоју Бање Слатина и обнови бањских капацитета у Српским Топлицама.

Од њега су се опростили бројни званичници и грађани Републике Српске.

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Тагови :

Горан Талић

сахрана

Бања Лука

комеморација

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