Познато здравствено стање Зорана Тегелтије

Директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија, који је јуче повријеђен, у стабилном је стању и није витално угрожен изјавио је директор Универзитетско-клиничког центра Републике Српске Владо Ђајић.
Према његовим ријечима, урађени контролни налази након чега је из Клинике за анестезију и интензивно лијечење премјештен на Клинику за општу и абдоминалну хирургију.
"Примљен је у нашу установу због повреда задобијених при паду са квада. Пацијент је тренутно стабилних виталних параметара и у току је примјена терапијских протокола, те остаје на даљем праћењу и лијечењу у овој Клиници", навео је Ђајић.
