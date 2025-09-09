Предсједник Српске у Москви, састанак с Лавровом

09.09.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик састаће се данас у Москви са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровом.
Из руског Министарства спољних послова саопштено је да се очекује да ће саговорници разговарати о јачању партнерства Русије и Српске, проблемима постконфликтног рјешења у БиХ и ситуацији на западном Балкану.
"Политички дијалог са Републиком Српском је интензиван и ритмичан", наведено је у саопштењу.
Из Министарства истичу да Русија оштро осуђује покушаје Запада да употребом нечасних метода уклоне предсједника Српске са политичке сцене, те да се Москва залаже за враћање ситуације у БиХ на правни демократски курс.
"То изискује моментално затварање канцеларије високог представника, која је постала главни изазивач проблема у БиХ, враћање директног дијалога страна унутар БиХ и прекид мијешања Запада у унутрашња питања у БиХ", додаје се у саопштењу.
