Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Преко граничног прелаза Изачић забрањен је саобраћај за возила без прописане зимске опреме, као и теретним моторним возилима с прикључним возилом због зимских услова у Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Репубике Српске.
Дуга колона возила чека на граничном прелазу Велика Кладуша на излазу из БиХ ка Хрватској.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч10
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму