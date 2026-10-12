Преминуо Илија Лукић, пуковник Војске Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Илија Лукић, пуковник Војске Републике Српске преминуо је јуче у 90. години живота.
Прије ступања у ВРС био је начелник артиљерије у 16. моторизованој бригади, у чину мајора.
У ВРС је био од дана њеног оснивања до демобилисања, априла 1996. Био је начелник артиљерије 16. крајишке моторизоване бригаде, помоћник за позадину команданта 16. рајишке моторизоване бригаде и оперативне групе.
У чин пуковника унапријеђен је 1995. године. У ВРС је одликован Орденом Карађорђеве звијезде III реда.
Пуковник Лукић биће сахрањен сутра, 13. октобра на Пердувовом гробљу у Бањалуци у 12 часова, преноси РТРС.
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