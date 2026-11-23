Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић и мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик присуствовују у Бањалуци пријему код Његовог високопреосвештенства архиепископа и митрополита бањалучког Јефрема.
Пријему присуствује и лидер СНСД Милорад Додик.
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