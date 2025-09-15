Logo
Припадници МУП-а настављају интензиван рад на заштити Српске и њених грађана

Министарство унутрашњих послова Републике Српске наставља интензиван рад на борби против свих видова криминала, а све у циљу заштите грађана, њихове имовине, као и саме Републике Српске и њених институција.

На том путу, МУП и њени припадници су отворени за сарадњу са свим релевантним домаћим и међународним факторима који ће допринијети безбједности саме Републике Српске, закључено је на данашњем колегију министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира у Бањалуци.

Колегију у ужем саставу су присуствовали директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић и руководиоци основних организационих јединица Министарства у сједишту који су представили рад својих организационих јединица и изазове са којима се суочавају у раду.

Министар Будимир је истакао да од сваког припадника очекује професионалан и ефикасан приступ ка извршавању послова и задатака, а да ће истовремено он посвећено радити на јачању капацитета и опремању МУП-а у свим његовим сегментима.

