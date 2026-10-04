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Проблеми у Требињу: У Петровом Пољу чекали картице, у Техничкој школи листићи не пролазе кроз скенер

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04.10.2026 13:57

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Изборни проблеми у Требињу: Петрово Поље чекало картице, у Техничкој школи листићи не пролазе кроз скенер
Фото: АTV

Бирачко мјесто Петрово Поље у Требињу отворено је тек око 13 часова због проблема са картицама за скенере, потврдио је предсједник ГИК-а Требиње Синиша Терзић. У међувремену, гласање је обустављено и на једном бирачком мјесту у Техничкој школи због проблема са ширином гласачких листића у односу на скенер.

Бирачко мјесто у Основној школи „Петрово Поље“ у Требињу није било отворено на вријеме и отворено је тек око 13 часова, из разлога што су се чеке картице за скенере, јер оне које су имали нису биле компатибилне са скенером.

„Чекали смо читаву ноћ и читав дан. Вјероватно је то као и код осталих ситуација које су се дешавале и у осталим градовима широм Босне и Херцеговине. Обзиром да смо ми сам југ, на самом крају па смо тако и дошли на ред. Оно што је сад најбитније је да је то бирачко мјесто отворено прије неких пола сата“, рекао је Синиша Терзић предсједник ГИК-а Требиње.

Терзић је казао да ће рад на поменутом бирачком мјесту бити продужен до 22.00 часа.

„Није наша грешка, грешка је била у достави материјала. Први пут се избори проводе специфичним изборним технологијама. Овдје имамо око 509 бирача“, рекао је Терзић.

Он је казао да на осталим бирачким мјестима гласање протиче уредно уз мања кашњења због времена потрошеног на скенирање.

У Техничкој школи, на бирачком мјесту преостали сет листића за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ шири од самог скенера те се чекају инструкције за ову ситуацију и гласање је обустављено за сада на овом мјесту.

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Тагови :

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Избори 2026

гласање

изборне технологије

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