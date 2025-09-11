Словенија увела санкције Додику?

Извор:
АТВ
11.09.2025
19:54
Коментари:0
Милорад Додик у скорије вријеме неће моћи пити кафу поред Бледског језера, разгледати сталактите и сталагмите у Постојнској јами, скијати на Крањској гори, пливати у Порторожу. Није то, изгледа, посебно погодило предсједника Републике Српске, посебно јер се неки паметан посао за Републику Српску у Љубљани већ неко вријеме не може обавити службеним и званичним каналима.
Па ипак, забрана уласка у Словенију одјекнула је у регионалним медијима - дијелом јер бриселским послушницима добро звучи да је предсједник Републике Српске непожељан у једној земљи Европске уније; другим дијелом јер одлука, како је тренутно комуницирана, дјелује као некакво интерно гестапоовско упуство за поступање.
Како преносе медији, таква одлука услиједила је на иницијативу Министарства за спољне и европске послове.
Одлуку, очигледно, нико није ни видио, али је словеначкој експозитури једне регионалне телевизије неко из Владе Словеније појаснио да се ради о, како је наведено, Додиковим отвореним сепаратистичким потезима и непоштивању одлука институција БиХ, те о сумњи да Додик и чланови његове породице у Словенији посједују, како је даље наведено, значајну имовину стечену капиталом спорног поријекла.
Спекулативне формулације без детаља биле би урнебесно смијешне за проглашење предсједника Републике персоном нон грата да права истина није језива. А то је да нико ни не зна шта је права истина, јер је, како је за АТВ потврдио амбасадор БиХ у Словенији, да је образложење одлуке званично - тајна.
"Образложење није постојало, тајни су разлози обзиром да је све урађено на иницијативу тајних служби Словеније. То траје већ 15 дана. Требало је да се прије 15 дана сједници Владе деси, тражена су нека додатна појашњена која су очигледно донесена и ево то је сад закључак.
Влада Словеније званично је рекла да је образложење тајно, а све остало можемо нагађати, односно прочитати у медијима у БиХ, Хрватској, Словенији. Пуно се неких ствари претпоставља, али то није званично образложење Владе Словеније", рекао је Дарио Новалић, амбасадор БиХ у Словенији.
Протест због, како је саопштено, одлуке без јасног правног основа и разлога експресно је упутила Влада Републике Српске. Одговорено је реципрочним мјерама, између осталог, и према Тањи Фајон, чије је Министарство наводно и иницирало, најблаже речено, дипломатски напад на предсједника Републике Српске.
"Ради заштите политичког и институционалног интегритета Републике Српске, Влада Републике Српске, у складу с међународним праксама, доноси реципрочне мјере, те уводи забрану уласка у Републику Српску Наташи Пирц Мусар, предсједници Републике Словеније и Тањи Фајон, потпредсједници Владе и министарки спољних и европских послова у Влади Републике Словеније", наведено је саопштењу Владе Републике Српске.
Реаговала је и српски члан Предсједништва БиХ.
"Одлука словеначке Владе не доприноси превазилажењу криза проузрокованих дугогодишњим неодговорним страним интервенционизмом у БиХ, који је кулминирао унилатералним и диктаторским дјеловањем Кристијана Шмита.
Барем би земље у регији требало да покажу мудрији приступ", поручила је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Наводна одлука словеначке владе услиједила је шест дана након што је предсједник Републике Српске бираним ријечима поручио Словенцима да своје војне игре и играчке прелакиране бојама мира и стабилности на Западном Балкану држе даље од БиХ, јер, како је написао на "иксу", "знамо како се завршило кад је Словенија у прошлости хтјела да намеће своју вољу". Додик је тада реаговао на изјаву словеначког министра одбране Борута Сајовица о одговорности, како је Сајовиц формулисао, "Загреба и Љубљане у очувању мира у БиХ", која је услиједила док се у Загребу још сушила тинта на нимало безазленој декларацији о војној сарадњи између Хрватске и Словеније.
Кошарка
9 ч1
Свијет
9 ч0
Сцена
9 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму