Путин: Москва ће дати све од себе да остане лидер у истраживању свемира

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да се мора учинити све да Русија остане међу лидерима у развоју и истраживању свемира.
Путин, градоначелник Моске Сергеј Собјанин и шеф корпорације за истраживање свемира "Роскосмос" Дмитриј Баканов званично су данас отворили нови Национални свемирски центар (НСЦ) у Москви.
НСЦ се налази у западном дијелу Москве.
Запослени у "Роскосмосу" ће се преселити у нови центар, а у згради ће бити и запослени неколико приватних компанија, као и представници НАСА-е у Русији.
"Управо овдје, у овој сали, налазиће се центар за контролу лета руске орбиталне станице", рекао је Баканов на отварању центра.
Градоначелник Москве назвао је НСЦ једним од најмодернијих објеката у руској пријестоници.
НСЦ укључује и дио са ниским зградама од осам до десет спратова. Ради лакшег кретања запослених у "Роскосмосу", дијелови зграде су повезани пјешачком галеријом и пролазима преко моста.
Изградња центра је почела крајем 2019. године на територији Хруничевског свемирског истраживачко-производног центра. Архитектонски центар комплекса је тространа кула од 47 спратова висока 288 метара са торњем који подсјећа на ракету постављену на лансирној рампи, преноси Срна.
