Logo

Путин: Москва ће дати све од себе да остане лидер у истраживању свемира

13.09.2025

15:17

Коментари:

0
Руски предсједник Владимир Путин
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да се мора учинити све да Русија остане међу лидерима у развоју и истраживању свемира.

Путин, градоначелник Моске Сергеј Собјанин и шеф корпорације за истраживање свемира "Роскосмос" Дмитриј Баканов званично су данас отворили нови Национални свемирски центар (НСЦ) у Москви.

НСЦ се налази у западном дијелу Москве.

Мајли Сајрус

Сцена

Бивши муж Мајли Сајрус запросио прелијепу манекенку

Запослени у "Роскосмосу" ће се преселити у нови центар, а у згради ће бити и запослени неколико приватних компанија, као и представници НАСА-е у Русији.

"Управо овдје, у овој сали, налазиће се центар за контролу лета руске орбиталне станице", рекао је Баканов на отварању центра.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Градоначелник Москве назвао је НСЦ једним од најмодернијих објеката у руској пријестоници.

НСЦ укључује и дио са ниским зградама од осам до десет спратова. Ради лакшег кретања запослених у "Роскосмосу", дијелови зграде су повезани пјешачком галеријом и пролазима преко моста.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Москва - предводник напретка цијеле земље

Изградња центра је почела крајем 2019. године на територији Хруничевског свемирског истраживачко-производног центра. Архитектонски центар комплекса је тространа кула од 47 спратова висока 288 метара са торњем који подсјећа на ракету постављену на лансирној рампи, преноси Срна.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Москва - предводник напретка цијеле земље

Свијет

Путин: Москва - предводник напретка цијеле земље

4 ч

0
Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

Свијет

Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

22 ч

0
Трамп: Моје стрпљење са Путином је при крају

Свијет

Трамп: Моје стрпљење са Путином је при крају

1 д

0
Лукашенко: Путин је спреман

Свијет

Лукашенко: Путин је спреман

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner