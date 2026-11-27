Коментари:0
Генерални секретар Народне скупштине Републике Српске Драган Дакић и виши савјетник Канцеларије Амбасаде Руске Федерације у БиХ Николај Помилујко разговарали су данас у Бањалуци о даљим корацима у развоју и унапређењу међупарламентарне сарадње.
Дакић је истакао да Народна скупштина Републике Српске придаје значај заједничком раду са парламентарним институцијама Русије и да стоји на располагању за организационо и стручно унапређење те сарадње, саопштено је из Народне скупштине.
На састанку је истакнута обострана спремност за наставак комуникације и даље разматрање могућности за унапређење међупарламентарне сарадње између Русије и Републике Српске, преноси Срна.
Република Српска
Ко би могао умјесто Игора Додика у Народну скупштину Републике Српске
Сусрет је одржан на иницијативу Канцеларије Амбасаде Русије, у наставку раније успостављене комуникације.
Састанку је присуствовао и други секретар руске Амбасаде у БиХ Илија Гладков.
Република Српска
1 седм0
БиХ
1 седм1
БиХ
6 д0
Република Српска
1 седм0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму