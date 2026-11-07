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РиТЕ Угљевик поново на мрежи

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АТВ редакција
07.11.2026 18:35

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3
Рите Угљевик
Фото: АТВ

РиТЕ Угљевик је поново на мрежи данас од 18:05 часова, сазнаје АТВ.

Подсјећамо, термоелектрана Угљевик је изашла из погона у 05.48 часова дана 05.11.2026. године, због пуцања цијеви у котлу.

Осим овог проблема, потешкоће постоје и приликом допремања угља на депо термоелектране.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

РиТЕ Угљевик

Угљевик

угаљ

Коментари (3)

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