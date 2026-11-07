РиТЕ Угљевик поново на мрежи

Аутор:АТВ редакција
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РиТЕ Угљевик је поново на мрежи данас од 18:05 часова, сазнаје АТВ.
Подсјећамо, термоелектрана Угљевик је изашла из погона у 05.48 часова дана 05.11.2026. године, због пуцања цијеви у котлу.
Осим овог проблема, потешкоће постоје и приликом допремања угља на депо термоелектране.
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