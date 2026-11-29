Аутор:АТВ редакција
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Проблем није у Дејтону, него у амбицијама и менталитету оних који су га потписали, а онда цијели живот провели покушавајући да га не прочитају. Дејтон није нацрт за ревизију, него почетна, нулта позиција сваког разговора, рекао је Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
"Сарајевска политичка школа већ тридесет година почива на једној аритметичкој заблуди: да се Босна и Херцеговина сабира тако што се Република Српска одузима.
Та математика није прошла ни у Дејтону, а не пролази ни у логици. Држава није колач, па да свака надлежност у Бањалуци значи мрвицу мање у Сарајеву. Није БиХ мање држава ако је Српска држава.
БиХ је тачно онаква каква је потписана. Проблем није у Дејтону, него у амбицијама и менталитету оних који су га потписали, а онда цијели живот провели покушавајући да га не прочитају.
Ми их само подсјећамо на њихов властити потпис. Дејтон није нацрт за ревизију, него почетна, нулта позиција сваког разговора", рекао је Ромић.
Сарајевска политичка школа већ тридесет година почива на једној аритметичкој заблуди: да се Босна и Херцеговина сабира тако што се Република Српска одузима. Та математика није прошла ни у Дејтону, а не пролази ни у логици. Држава није колач, па да свака надлежност у Бањалуци значи мрвицу мање у Сарајеву. Није БиХ мање држава ако је Српска држава. БиХ је тачно онаква каква је потписана. Проблем није у Дејтону, него у амбицијама и менталитету оних који су га потписали, а онда цијели живот провели покушавајући да га не прочитају. Ми их само подсјећамо на њихов властити потпис. Дејтон није нацрт за ревизију, него почетна, нулта позиција сваког разговора.— Marko Romić (@Marko_Romic97) November 29, 2026
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