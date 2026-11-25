Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине Коморе самосталних предузетника Републике Српске Раденко Пелемиш рекао је да су на састанку са кандидатом за предсједника Владе Републике Српске Игором Додиком сви захтјеви Коморе уважени.
"Имали смо добар разговор и представили све наше проблеме и идеје како би побољшали стање самосталних предузетника у Републици Српској и како би млади остали овдје", рекао је Пелемиш новинарима након консултација мандатара са представницима Коморе самосталних предузетника Републике Српске, преноси "Срна".
Он је додао да је кључни проблем самосталних предузетника рад на црно.
"Такође, ту је проблем наплате предузетника. Сви наши захтјеви, идеје и проблеми су уважени", нагласио је Пелемиш.
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