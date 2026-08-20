Састали се Стевандић и Петров: Прва посјета званичника Српске Уставном суду Србије

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је данас у Београду са предсједником Уставног суда Републике Србије др Владаном Петровим.
Међу присутнима била је замјеница предсједника Уставног суда Републике Србије др Владана Петрова, др Ранком Вујовић и судија тог суда др Николом Бањцем. Тема састанка биле је јачање институционалне сарадње.
Предсједник Стевандић се, након састанка, захвалио на гостопримству и рекао да је ово била прва посјета функционера Републике Српске Уставном суду Србије.
„Најављујемо неко боље вријеме, заједничке сједнице и састанке уставних судова Србије и Српске. Сарађујемо у оном дијелу који чува историјске, демократске и правне вриједности. Надам се да ће сарадња Србије и Српске сваког дана бити још боља и успјешнија. То није усмјерено против било ког појединца или народа, него је допринос укупном регионалном миру и стабилности, поштовању људских права, права из Повеље УН и права сваког човјека, припадника било ког народа. Наш српски народ треба да баштини вриједност тих права, као што их баштине и други народи“, рекао је Стевандић.
Предсједник Владан Петров је истакао да је институционално, али и лично, изузетно задовољан чињеницом да је Уставни суд Србије посјетио предсједник Народне скупштине Републике Српске.
„Данас су се сусрели представници двије институције које оличавају двије врсте суверенитета, оличеног опет у једном. То су народни суверенитет и суверенитет устава. Разговарали смо о јачању институционалне сарадње које, нажалост, у претходном периоду, када је ријеч о два уставна суда, није било у довољној мјери. Захвалио бих предсједнику Стевандићу и на томе што је подржао нашу активност, помогао и учествовао у свему томе да Уставни суд Србије и Уставни суд Републике Српске организују историјску, прву посебну заједничку сједницу која ће се одржати 14. септембра у Сремским Карловцима“, најавио је Петров.
Како је рекао, нада се да ће овакви сусрети прерасти у традицију.
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