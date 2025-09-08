Logo
Састанак Додика и Лаврова

08.09.2025

11:57

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров састаће се са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком у Москви 9. септембра, саопштило је руско Министарство спољних послова.

"Састанак руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и предсједника Републике Српске Милорада Додика заказан је за 9. септембар у Москви. Очекује се да ће разговарати о актуелним питањима јачања партнерства са Републиком Српском, проблематици постконфликтне ситуације у БиХ и ситуацији на Западном Балкану", наводи се у саопштењу.

Политички дијалог са Републиком Српском је интензиван и ритмичан, додаје се у саопштењу.

Напомиње се да се дијалог Русије и Републике Српске заснива на међусобном поштовању, жељи за унапређењем сарадње и блискости приступа актуелним међународним питањима.

"Упркос растућем притиску са Запада, Република Српска заузима досљедан, конструктиван и одговоран став о ситуацији у Украјини", наводи се.

Како се додаје, Москва цијени напоре Републике Српске да обезбиједи неутралност БиХ, као и то што се не придружује незаконитим антируским ограничењима Европске уније.

Тагови:

Милорад Додик

Сергеј Лавров

