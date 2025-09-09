Logo
Large banner

Саво Минић отворио налоге на друштвеним мрежама

Извор:

АТВ

09.09.2025

11:43

Коментари:

0
Саво Минић отворио налоге на друштвеним мрежама
Фото: АТВ

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, у циљу директне комуникације са грађанима, те намјере да их редовно обавјештава о најважнијим активностима, отворио је налоге на друштвеним мрежама

Отварањем налога на више платформи, премијер жели приближити свој рад и рад Владе јавности, редовно обавјештавати о најважнијим активностима, отворити простор за дијалог и упознати се са проблемима грађана.

"Ово је корак ка савременијем и одговорнијем приступу јавним политикама, а у складу са временом у којем живимо", навео је Минић.

Његови налози отворени су на Инстаграму, Фејсбуку, ТикТоку и Твитеру.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

društvene mreže

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner