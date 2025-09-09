Саво Минић отворио налоге на друштвеним мрежама

Отварањем налога на више платформи, премијер жели приближити свој рад и рад Владе јавности, редовно обавјештавати о најважнијим активностима, отворити простор за дијалог и упознати се са проблемима грађана.

"Ово је корак ка савременијем и одговорнијем приступу јавним политикама, а у складу са временом у којем живимо", навео је Минић.

Његови налози отворени су на Инстаграму, Фејсбуку, ТикТоку и Твитеру.