Саво Минић отворио налоге на друштвеним мрежама

Извор:
АТВ
09.09.2025
11:43
Коментари:0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, у циљу директне комуникације са грађанима, те намјере да их редовно обавјештава о најважнијим активностима, отворио је налоге на друштвеним мрежама
Отварањем налога на више платформи, премијер жели приближити свој рад и рад Владе јавности, редовно обавјештавати о најважнијим активностима, отворити простор за дијалог и упознати се са проблемима грађана.
"Ово је корак ка савременијем и одговорнијем приступу јавним политикама, а у складу са временом у којем живимо", навео је Минић.
Његови налози отворени су на Инстаграму, Фејсбуку, ТикТоку и Твитеру.
