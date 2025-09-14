Logo

Саво Минић показао како проводи слободно вријеме - ФОТО

14.09.2025

14:22

Саво Минић показао како проводи слободно вријеме - ФОТО
Фото: АТВ

Новоименовани предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић, одлучио је да са својим пратиоцима на друштвеним мрежама подијели како проводи један опуштени дан ван канцеларије.

"Лијепо је слободно вријеме проводити са пријатељима, поготово када су и поводи лијепи. Данас печемо ракију", написао је Минић уз фотографију која јасно показује да је атмосфера радна, али и веома весела.

Изгледа да нови премијер зна како да направи добар баланс између обавеза и уживања, а ракијска традиција, знамо сви, код нас је озбиљна ствар.

И више од тога, то је прилика за дружење, причу и смијех уз добар казан, пише "Српскаинфо".

