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Саво Минић положио заклетву: Хвала Додику којем тек данас формално престаје мандат

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АТВ редакција
16.11.2026 11:49

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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић положио је данас заклетву у Народној скупштини Републике Српске.
Фото: ATV

Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић положио је данас заклетву у Народној скупштини Републике Српске.

"Желим да се захвалим господину Додику којем формално правно тек данас престаје мандат Предсједника Републике Српске. Да се захвалим нашим предсједнику Синиши Карану који је стојећки преузео формално правно онај дио који се односио на једну борбу против свега оног што се зове наметање, незаконитост и све оно што је било упућено против свих грађана Српске", рекао је Минић и додао:

"Наше политике су биле јаке и стабилне. Показали смо да институционално и идеолошки можемо одговорити, зато смо добили подршку грађана. Захваљујем се свима који су дали подршку и мени и политичкој партији којој припадам, али исто тако и онима који то нису урадили, јер су нас упутили на једну страну, а то је да све што будемо радили морамо радити у интересу Српске".

Минић је пожелио срећу у раду свима и најавио добру сарадњу у име институције Предсједника Републике Српске. Такође, најавио је и да ће Република Српска веома брзо ући у процедуру формирања Владе.

"Нека живи Република Српска", поручио је Минић.

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Таг :

Саво Минић

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