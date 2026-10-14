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СДС Бијељина пита Бранка Бланушу: Ко је крив за Бањалуку? СИГУРНОООООООО

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14.10.2026 21:20

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Бранко Блануша СДС састанак и сједница странке
Фото: ATV

Не стишава се лако прича око искључења Љубише Петровића из СДС-а. Причало се о њој и на сједници Предсједништва странке, а бијељински огранак партије наставља са прозивкама на рачун Бранка Блануше.

"Ако је Љубиша Петровић у Бијељини кривац за резултат Маринка Божовића, ко је онда кривац у Бањалуци гдје је Божовић имао мање гласова и од Жељке Цвијановић, али и од Небојше Вукановића??? Можда је Петровић утицао на резултат у Бањалуци? А толико сте се хвалили својим коалиционим партнерима??? СИГУРНОООООООО", пишу у објави СДС Бијељина.

Ово је дио проблема који се адресирају предсједнику СДС-а Бранку Блануши због дешавања у Бањалуци. Осим што СДС није имао трибине у Бањалуци гдје би представио своје кандидате, једина појављивања Блануше пред народом била су на трибинама Драшка Станивуковића.

На завршној трибини настао је и чувени снимак на којем Блануша изговара Станивуковићев слоган "Сигурно", што је додатно изазвало подсмијех на рачун предсједника СДС-а.

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Тагови :

Бранко Блануша

СДС

Бијељина

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