СДС Пелагићево: Позивамо Бланушу и Радуловића да што прије закажу сједницу ГО

Аутор:АТВ редакција
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СДС Пелагићево позвао је предсједника ове странке Бранка Бланушу и предсједника Главног одбора Јовицу Радуловића да што прије закажу сједницу Главног одбора.
Истичу да би на сједници сви своје мандате ставили на располагање члановима, од врха странке па све до мјесног одбора, признали евентуалне грешке и заједнички пронашли рјешења за настале проблеме, умјесто да несугласице рјешавају преко медија.
"Српска демократска странка је одувијек била примјер демократије, у којој се одлуке доносе заједнички, а не одлуком појединаца. Наш општински одбор сматра да сигурно нећемо бити јачи истјеривањем сопствених чланова, а посебно не истакнутих људи попут Љубише Петровића", истичу из СДС-а Пелагићево.
Додају да су Српској демократској странци потребни сви.
"Било да се неко зове Љубиша, Маринко, Милан или било како другачије, свако ко искрено воли Српску демократску странку и жели јој добро треба да има своје мјесто у њој, чак и када се не слаже са појединим одлукама и ставовима", наглашавају из СДС-а Пелагићево.
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