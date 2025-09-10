Logo
Селак поништио конкурс за избор и именовање правобраниоца Српске

10.09.2025

13:51

Коментари:

1
Селак поништио конкурс за избор и именовање правобраниоца Српске

Министар правде Републике Српске Горан Селак донио је данас одлуку о поништењу конкурса за избор и именовање правобраниоца Републике Српске.

Ријеч је о конкурсу који је објављен у дневном листу „Глас Српске“, 26.08.2025. године и у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 74/25 од 26.08.2025. године.

– У складу са овлашћењима, а са циљем заштите законитости, интегритета Министарства и унапређења повјерења грађана у рад Министарства правде, донио сам одлуку о поништењу конкурса за избор и именовање правобраниоца Републике Српске – изјавио је Селак.

Он је додао да ће Министарство правде у Влади Републике Српске остати посвећено јачању система и заштити интереса Републике Српске.

– Од свих институција које дјелују у систему ресора правде очекујем пуну одговорност и максималну посвећеност у обављању дужности, јер само тако можемо очувати повјерење јавности и стабилност правног поретка – поручио је овом приликом Селак.

Подсјећамо, бивши министар правде РС Милош Букејловић расписао је 26. августа конкурс за избор и именовање правобраниоца Републике Српске.

Правобранилац се бира четири године, уз могућност поновног избора, а рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања конкурса.

Актуелни правобранилац РС је Милимир Говедарица који је ову функцију обављао у два мандата.

Горан Селак

Pravobranilaštvo Republike Srpske

Коментари (1)
