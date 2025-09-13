Селак се одрекао одборничког мандата у Скупштини града Бањалука

Извор:
СРНА
13.09.2025
10:46
Министар правде Републике Српске Горан Селак одрекао се одборничког мандата у Скупштини града Бањалука.
"Обратио сам се надлежним институцијама и потписао захтјев којим се одричем одборничког мандата у име Социјалистичке партије Српске у Скупштини града Бањалука, јер сам именован за министра правде у Влади Републике Српске", саопштио је Селак, који је и лидер СПС-а.
Он је истакао да његова нова функција носи велику одговорност.
"Моја дужност је да служим народу Српске на највишем нивоу. Моји сарадници ће одлучити ко ће умјесто мене у име СПС-а наставити да брани интересе Бањалучана у градском парламенту", навео је Селак.
Селак је нагласио да на функције никада није гледао као на привилегију, већ као на обавезу.
"За мене функције нису привилегија већ одговорност! Свака позиција коју сам до сада обављао била је у служби народа, а тако ће бити и убудуће", поручио је Селак.
Он је додао да Бањалука неће бити ускраћена за адекватну заступљеност.
"Бањалука ће добити најбољег могућег представника, а ја ћу увијек бити уз свој град, свој народ и своју Републику", рекао је Селак.
