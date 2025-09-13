Logo

Селак се одрекао одборничког мандата у Скупштини града Бањалука

Извор:

СРНА

13.09.2025

10:46

Коментари:

0
Селак се одрекао одборничког мандата у Скупштини града Бањалука
Фото: АТВ

Министар правде Републике Српске Горан Селак одрекао се одборничког мандата у Скупштини града Бањалука.

"Обратио сам се надлежним институцијама и потписао захтјев којим се одричем одборничког мандата у име Социјалистичке партије Српске у Скупштини града Бањалука, јер сам именован за министра правде у Влади Републике Српске", саопштио је Селак, који је и лидер СПС-а.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик: Сви у Европи сада знају да ни за мртве Србе у ФБиХ нема мјеста

Он је истакао да његова нова функција носи велику одговорност.

"Моја дужност је да служим народу Српске на највишем нивоу. Моји сарадници ће одлучити ко ће умјесто мене у име СПС-а наставити да брани интересе Бањалучана у градском парламенту", навео је Селак.

Селак је нагласио да на функције никада није гледао као на привилегију, већ као на обавезу.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?

"За мене функције нису привилегија већ одговорност! Свака позиција коју сам до сада обављао била је у служби народа, а тако ће бити и убудуће", поручио је Селак.

Он је додао да Бањалука неће бити ускраћена за адекватну заступљеност.

Чарли Кирк

Свијет

ФБИ објавио нове информације о убици Чарлија Кирка, сумња се да је имао саучесника

"Бањалука ће добити најбољег могућег представника, а ја ћу увијек бити уз свој град, свој народ и своју Републику", рекао је Селак.

Подијели:

Таг:

Горан Селак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Сви у Европи сада знају да ни за мртве Србе у ФБиХ нема мјеста

Република Српска

Додик: Сви у Европи сада знају да ни за мртве Србе у ФБиХ нема мјеста

8 ч

0
Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?

Хроника

Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?

8 ч

1
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Халид Бешлић излази из болнице, менаџер открио детаље

9 ч

1
ФБИ објавио нове информације о убици Чарлија Кирка, сумња се да је имао саучесника

Свијет

ФБИ објавио нове информације о убици Чарлија Кирка, сумња се да је имао саучесника

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner