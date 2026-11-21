Аутор:Валерија Илић
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Паљењем свијећа, полагањем вијенаца и ломљењем славског колача обиљежена је крсна слава Министарства унутрашњих послова Републике Српске - Аранђеловдан.
У Центру за обуку у Спомен-цркви Светог арахнгела Михаила служена је литургија и парастос погинулим припадницима. Била је то прилика и да се оживи сјећање на страдале колеге и саборце. 782 припадника МУП-а су своје животе дали у Одбрамено-отаџбинском рату.
Њих 39 од '96 до 2026. године страдало је вршећи своју службену дужност, подсјетио је министар унутрашњих послова.
"Архангел Михаил је неко коме се молимо, зато што је он архистратиг небеске војске који се као и министарство унутрашњих послова, као Полиција Републике Српске сваки дан се бори против зла, то је та граница између добра и зла која је повучена и на небу и на земљи. Ово је дан када скупљамо снагу да наставимо да у овим тешким временима се боримо у овим великим промјенама које се дешавају на свим плановима па тако у области борбе против криминалитета", казао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
На крсну славу МУП-а Српске треба да се сјетимо наших сабораца, порука је предсједника Српске. Саво Минић каже и да полиција професионално и квалитетно обавља посао, који није ни мало лаган.
"Министарство унутрашњих послова је неко ко у овом моменту гарантује безбједност и живота и имовине и свега онога што постоји у Републици Српској. Мислим да смо дошли у ту фазу која ме изузетно радује, да наша дјеца, да било ко када види полицајца се радује, да их доживљавамо као неког ко уистину овдје треба ради тај посао који није нимало лак. Можемо видјети како се живи у Републици Српској, а можете видјети како је у окружењу, што значи када испоручујете сигурност и безбједност то је нешто што се он обично не види – види се тек када је нема", истакао је предсједник Републике Српске Саво Минић.
И будућа Влада Републике Српске ће наставити да улаже у Министарство унутрашњих послова, јер гарантује грађанима безбједност живота и имовине, али и свега што Република Српска има, закључио је Минић.
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