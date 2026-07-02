Сједница Предсједништва СНСД-а у Бањалуци

Фото: ATV

Сједница Предсједништва СНСД-а одржава се тренутно у Бањалуци, а почела је према најави у 14.00 часова.

Сједници присуствују предсједник странке, Милорад Додик, потпредсједници Жељка Цвијановић, Сања Вулић и Радован Вишковић, генерални секретар Срђан Амиџић, организациони секретар Игор Додик, функционери странке Синиша Каран, Саво Минић, Радован Ковачевић и други. Након сједнице биће одржана конференција за новинаре.

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