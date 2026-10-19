Скоко за АТВ о крађи горива у РиТЕ Гацко: Управа има нулту толеранцију на криминалне радње

Аутор:АТВ редакција
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Директор РиТЕ Гацко Максим Скоко поручио је да управа предузећа има нулту толеранцију на криминалне радње и злоупотребе, те позвао надлежне органе да му доставе оптужнице против његових сарадника како би могли бити најстроже санкционисани.
"Уколико међу мојим сарадницима постоји и један, па да ли се радило о возачу или извршном директору, за које је тужилаштво подигло оптужницу, молим надлежне органе да ми хитно доставе такву оптужницу како бих могао најстроже санкционисати своје сараднике, ма о коме да се радило", рекао је Скоко гостујући у емисији АТВ-а.
Он је истакао да управа предузећа, на чијем је челу, не толерише криминалне радње и злоупотребе, те да се у сарадњи са полицијом настоји смањити отуђивање дизел-горива из рудника у Гацку.
"Оно што је чињеница јесте да управа, на чијем сам ја челу, има нулту толеранцију на било какве криминалне радње и злоупотребе. У посљедњих годину и по дана, уз јако добру асистенцију, односно сарадњу са полицијом, успијевамо да смањимо ниво отуђивања дизел-горива из рудника у Гацку. То су процеси са којима се константно боримо. Најлакше је гурнути ствари под тепих и симулирати да се ништа не дешава. Ми смо управо изашли у јавност са овим проблемом јер је он константан. У овако сложеном систему организовали смо се онолико колико је то могуће. Послије ове изјаве, наравно, тражићу да се додатно ангажујемо на остваривању нулте толеранције према било којој врсти криминалних радњи", рекао је Скоко и додао:
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Додик о крађи горива у ТЕ Гацко: Директоров возач лоциран као човјек који прави злоупотребе
"Као што је јавност обавијештена, у акцијама полиције у посљедњих годину дана, али и много раније, било је доста случајева спречавања злоупотребе, односно крађе дизел-горива из Рудника у Гацку. У великом броју акција учествовали су и наши радници, наши запослени, тако да смо успјели да смањимо ту врсту злоупотребе у Руднику Гацко", рекао је Скоко.
Он је указао и на тешке услове у којима раде запослени, наглашавајући да се због велике површине рудника и бројних прилазних праваца суочавају са безбједносним ризицима.
"Ради се о огромној површини и могући су прилази из огромног броја праваца, гдје се упада са фантомкама и џиповима. Често се и они који рукују машинама нађу у непријатној ситуацији. Долазили смо у ситуацију да руководилац багера каже мени или мом сараднику: ‘Ја не могу више под овим условима да радим.’ Управа и менаџмент предузећа боре се максимално", додао је Скоко.
Подсјећамо, предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да ће у Термоелектрани Гацко почети истрага о крађи нафте и нафтних деривата, чија је вриједност већа од 10 милиона КМ.
"Нулта је толеранција за било какве злоупотребе. Ми знамо да је шофер од директора Термоелектране лоциран као човјек који прави злоупотребе. Више од 10 милиона КМ покраду нафте и нафтних деривата из Термоелектране Гацко", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци, након састанка руководства Републике Српске.
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