Словенија увела санкције Додику

11.09.2025

13:37

Фото: СРНА

Влада Словеније увела је санкције предсједнику Републике Српске Милораду Додику, пишу њихови медији.

Санкцијама је забрањен улаз Додику у Словенију.

Влада Словеније расправљала је о овоме прије двије седмице, али ова тачка није била закључена јер се тражила допуна материјала.

Планирани пакет санкција требало је да укључи и израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, међутим, о тој информацији словеначки медији не пишу.

Словенија посљедњих година у потпуности слиједи политику појединих западних земаља. Због тога су се сврстали међу земље које су увеле санкцији Русији, а исте ставове заузимају и према Израелу.

Хроника

Потрага за преварантом: Изнајмио скелу, па је продао будзашто

Милорад Додик

Sankcije

Словенија

