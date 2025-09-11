Словенија увела санкције Додику

11.09.2025
13:37
Коментари:13
Влада Словеније увела је санкције предсједнику Републике Српске Милораду Додику, пишу њихови медији.
Санкцијама је забрањен улаз Додику у Словенију.
Влада Словеније расправљала је о овоме прије двије седмице, али ова тачка није била закључена јер се тражила допуна материјала.
Планирани пакет санкција требало је да укључи и израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, међутим, о тој информацији словеначки медији не пишу.
Словенија посљедњих година у потпуности слиједи политику појединих западних земаља. Због тога су се сврстали међу земље које су увеле санкцији Русији, а исте ставове заузимају и према Израелу.
