Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

У Бањалуци је почело обиљежавање Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске за чији одбрану је живот дало више од 24.000 бораца Војске Републике Српске (ВРС), док се 1.616 војника и цивила још воде као нестали.
Вијенце су код Спомен-костурнице на Новом гробљу и на гробљу "Свети Пантелија" у Бањалуци положили чланови породица погинулих и несталих, представници републичке и бањалучке организације породица погинулих и несталих, БОРС-а, града Бањалука и Трећег пјешадијској пука.
По једну ружу положили су в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић и представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Након полагања вијенаца, служен је парастос погинулим борцима и убијеним цивилима.
У Банском двору ће у 12.00 часова бити одржана јавна трибина о процесу тражења несталих "Гдје је, хоћу да знам".
Посмртни остаци неидентификованих цивила и војника налазе се у спомен -костурницама у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.
Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату обиљежава се 15. септембра јер симболизује масовно страдање и нестанак великог броја цивила и бораца у септембру 1995.године.
