Logo
Large banner

Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

Извор:

АТВ

15.09.2025

11:31

Коментари:

0
Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима
Фото: АТВ

У Бањалуци је почело обиљежавање Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске за чији одбрану је живот дало више од 24.000 бораца Војске Републике Српске (ВРС), док се 1.616 војника и цивила још воде као нестали.

Вијенце су код Спомен-костурнице на Новом гробљу и на гробљу "Свети Пантелија" у Бањалуци положили чланови породица погинулих и несталих, представници републичке и бањалучке организације породица погинулих и несталих, БОРС-а, града Бањалука и Трећег пјешадијској пука.

Lisice

Хроника

Син пријетио мајци због џоинта, предложен му притвор

По једну ружу положили су в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић и представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Након полагања вијенаца, служен је парастос погинулим борцима и убијеним цивилима.

STJEPAN-NEMAK-150925

Регион

Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину

У Банском двору ће у 12.00 часова бити одржана јавна трибина о процесу тражења несталих "Гдје је, хоћу да знам".

Посмртни остаци неидентификованих цивила и војника налазе се у спомен -костурницама у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Регион

Драма изнад Загреба: Авион хитно слетио

Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату обиљежава се 15. септембра јер симболизује масовно страдање и нестанак великог броја цивила и бораца у септембру 1995.године.

Парастос погинулим борцима и убијеним цивилима, Бањалука

Подијели:

Тагови:

Парастос

nestali

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце

Хроника

Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Син пријетио мајци због џоинта, предложен му притвор

2 ч

0
Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину

Регион

Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трагедија избјегнута за длаку: Полицајац скочио у море и спасио мушкарца

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

13

56

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

13

55

Којић: Српско јединство потребније него икад

13

54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

13

47

Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner