СНСД и даље убједљиво води за НСРС

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је освојио 194.978 гласова или 38,98 одсто за Народну скупштину Републике Српске, најновији су подаци Централне изборне комисије БиХ, након обрађених 93,70 бирачких мјеста.
На другом мјесту је Покрет Сигурна Српска са освојених 70.359 гласова или 14,07 одсто, док је на трећем мјесту СДС-Воља народа који је освојио 60.681 глас или 12,13 одсто.
Према подацима ажурираним у 12.15 часова, на четвртом мјесту је коалиција ДНС-НПС са освојених 27.785 гласова или 5,56 одсто, док је коалиција СП-ДЕМОС-НДП добила повјерење 27.308 бирача или 5,46 одсто.
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Уједињена Српска освојила је 26.515 гласова, односно 5,30 одсто, СПС-Горан Селак 23.119 или 4,62 одсто гласова, а Листа за правду и ред 23.034 или 4,61 одсто.
Важећих листића је 500.136 или 90,82 одсто, неважећих празних 10.167 или 1,85 одсто, а неважећих из других разлога 40.367 или 7,33 одсто.
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