Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности генералног директора Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске Никола Шобот изразио је задовољство посјетом 22 студента Медицинског факултета из Косовске Митровице овом центру у Бањалуци, који стоји им на располагању за све видове стручне сарадње.
"Желимо да унаприједимо рад са студентима из Косовске Митровице", рекао је Шобот.
Он је изразио наду да ће студенти бити задовољни посјетом, те поручио да ће се УКЦ Српске трудити да овакви сусрети буду што чешћи.
Предсједник Организационог одбора 19. научно-стручног скупа "Студенти у сусрет науци - СтЕС 2026" Милан Ступар рекао је да је долазак колега из Косовске Митровице значајан за развој сарадње, те најавио могућност организовања студентске посјете Косову и Метохији.
"Овакву манифестацију тешко је организовати једном, а камоли 19 пута. Ове године имамо 110 научноистраживачких радова из шест научних области. Радује нас долазак колега из Косовске Митровице и трудићемо се да радимо на нашој сарадњи", навео је Ступар.
Студент Медицинског факултета у Косовској Митровици Мина Димитријевић захвалила је за топлу добродошлицу, истичући да су студенти осјетили велику љубав и гостопримство, преноси Срна.
Бања Лука
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"Ми смо братски факултети и желимо да се тај однос одржава", рекла је Димитријевићева.
Посјета УКЦ-у организована је у оквиру 19. међународног научно-стручног скупа "Студенти у сусрет науци – СтЕС 2026", који је отворен јуче на Универзитету у Бањалуци и траје до сутра.
Овогодишњи скуп окупио је око 180 учесника, а предвиђено је представљање 110 научних радова из шест области.
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