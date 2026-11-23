Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На сједници Извршног одбора Социјалистичке партије у Бањалуци исказана је подршка избору Игора Додика за мандатара за састав нове владе која ће наставити да ради у интересу развоја Републике Српске и свих њених грађана.
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић истакао је да ће ова странка и даље бити посвећен партнер у спровођењу политика које доприносе политичкој стабилности, економском развоју и јачању институција Српске.
У саопштењу из Социјалистичке партије је наведено да су на данашњој сједници Извршног одбора разматрана актуелна политичка питања и утврђивани приједлози кандидата за делегате у Вијеће народа Републике Српске.
Предсједник Републике Српске Саво Минић саопштио је јуче да је Игор Додик мандатар за састав нове владе Српске. Он је додао да је Игор Додик најмлађи мандатар у историји Српске, те да очекује да до половине децембра формира нову владу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч8
Република Српска
8 ч5
Република Српска
11 ч3
Република Српска
1 д23
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч8
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму