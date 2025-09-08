Социјална карта Републике Српске и даље у фази израде

Извор:
Ефикасно остваривање права и услуга социјалне заштите, праведнија расподјела јавних средстава, унапређење ефикасности рада надлежних органа, обезбјеђивање ажурних података о корисницима.
Све су то циљеви успостављања Социјалне карте Републике Српске која је и даље у фази израде. Практично, она би обухватала јединствену и централизовану обраду података у електронском облику о социјално-економском статусу појединца и са њим повезаних лица.
"Мислим да би ту имали огромну корист и ми и корисници система социјалне заштите, оно по чему су наше категорије специфичне, код остваривања права, јесте да ли су у могућности или нису да прикупе документацију која се од њих тражи па ми врло често то и радимо за њих односно сами по службеној дужности прикупљамо документацију јер у пуно случајева они нису ни функционални да то ураде сами. Тако да у социјалној карти обзиром да би све било генерисано електронски, ми би све податке имали без да малтретирамо кориснике да они то сами раде", рекла је Зорица Чутура, руководилац одјељења за одрасла и стара лица у ЦСР Бања Лука.
Министарство здравља и социјалне заштите надлежно је да успоставља, води, одржава и располаже Социјалном картом. Израда се реализује у три фазе. До сада је усвојен Закон о социјалној карти. Међутим, још није познато када ће бити и завршена.
"Израда овог закона једна је од активности пројекта израде социјалне карте Републике Српске који се, подсјећамо, реализује у три фазе, уз учешће више ресора. Значај постојања социјалне карте, између осталог је у томе да се смањи могућност злоупотреба, како у систему социјалне заштите, тако и другим системима који се баве посебним категоријама становништва", саопштено је из министарства здравља и социјалне заштите.
Премијер Републике Српске је у експозеу задужио надлежно Министарство да изврши потребне мјере на успостављању Социјалне карте.
"Успоставити компатибилан информациони систем социјалне карте Републике Српске", рекао је прије неколико дана Саво Минић премијер Републике Српске.
Идеја је да Социјална карта буде урађена по узору на модел који је већ развијен у Србији а гдје даје добре резултате. Социјално-економски статус појединца и са њим повезаних лица, обухвата податке о њиховом материјалном, породичном, васпитно-образовном, психофизичком, радноправном, здравственом и другом статусу који је од утицаја на остваривање права и услуга из социјалне заштите. Очекује се да грађани кроз овај систем лакше остваре своја права и добију подршку када им је најпотребнија.
