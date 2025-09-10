Шојгу: Све што узнемирује наше пријатеље из Српске имаће свој одјек послије референдума

10.09.2025
11:38
Коментари:3
Све оно што узнемирује наше пријатеље из Републике Српске, имаће свој одјек након референдума, када ће се видјети мишљење народа, рекао је секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу.
Шојгу је истакао да је са предсједником Српске размијенио мишљења о предстојећем референдуму, као и о политичкој ситуацији у Српској, БиХ, али и у Србији.
- Ово није наш први сусрет. Темељно смо расправљали, причали о плановима, размјењивали мишљења о референдуму - додао је он.
