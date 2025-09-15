Logo

Српска и Србија обиљежавају Дан српског јединства

Агенције

15.09.2025

Српска и Србија обиљежавају Дан српског јединства
Фото: АТВ

Република Српска и Србија данас обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Централна манифестација биће одржана у Гаџином Хану, а делегацију Српске предводи министар рада Данијел Егић.

Поводом обиљежавања овог дана, током седмице биће одржан и парламентарни форум у Бањалуци, као и заједничка сједница Влада Српске и Србије у Београду, а обиљежавање се завршава 20. септембра војном парадом "Снага јединства" која ће бити одржана испред Палате "Србија" у Београду.

У 15 часова, испред Палате Републике у Бањалуци, у присуству званичника и бројних грађана, биће истакнута, 120 метара дуга, српска застава.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

