Српска и Србија сутра обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Извор:
СРНА
14.09.2025
08:51
Коментари:0
Република Српска и Србија у понедјељак, 15. септембра, заједнички ће обиљежити Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
Централна свечаност биће одржана у Гаџином Хану, родном мјесту најпознатијег солунца Драгутуна Матића, док ће у Козарској Дубици сутра бити организована свечана академија у Дому културе, са почетком у 20.00 часова.
Начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић позвао је грађане да присуствују догађају, истичући да је у данашњем времену за српски народ јединство најважнији одбрамбени механизам.
Здравље
Црна статистика у Лондону: Куга убила најмање 70.000 људи
Током седмице у оквиру обиљежавања овог празника биће одржан парламентарни форум, као и заједничка сједница влада Србије и Српске у Београду. Завршница је заказана за 20. септембар, када ће испред Палате „Србија“ бити одржана војна парада под називом „Снага јединства“.
Друштво
Увођење скрининга на постпорођајну депресију у домове здравља у Републици Српској
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се обиљежава од 2020. године, на дан пробоја Солунског фронта.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
31
11
28
11
26
11
13
Тренутно на програму